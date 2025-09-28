Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

сегодня в 14:38

Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Режиссер умер после продолжительной комы в возрасте 59 лет. О смерти Кеосаяна и дате и времени прощания с ним сообщила общественности его жена — главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

На церемонию прощания пришло множество людей, а также политиков, звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей. Каждому из них захотелось выразить свое почтение и скорбь в этот печальный день.