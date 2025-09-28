Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.
Режиссер умер после продолжительной комы в возрасте 59 лет. О смерти Кеосаяна и дате и времени прощания с ним сообщила общественности его жена — главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
На церемонию прощания пришло множество людей, а также политиков, звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей. Каждому из них захотелось выразить свое почтение и скорбь в этот печальный день.
Фото - © Люди собрались у Армянской церкови Святого креста в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Константин Эрнст на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Филипп Киркоров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Ирада Зейналова на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном
Фото - © Дмитрий Киселёв на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Николай Цискаридзе на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Армянская церковь Святого креста в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/РИА Новости
Фото - © Виктор Золотов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Президент Союза армян России Ара Абрамян на церемонии прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Губернатор Подмосковья Воробьев прирес венок на церемонию прощания с Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Президент РФ Владимир послал венок с розами на прощание с ведущим Кеосаяном/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Гроб с телом режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна вынесли из Армянской церкви на Олимпийском проспекте под гром аплодисментов/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО