Отдают как вещь: Сеть возмутил розыгрыш щенков за покупку футболки Маши Горбань

Блогер Андрей Суворов (arkadiydog) в своих соцсетях осветил ситуацию с розыгрышем, вызвавшим огромный общественный резонанс. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань решила подарить щенка мальтипу одному из тех, кто купит футболку ее бренда.

Актриса в своих соцсетях опубликовала пост-розыгрыш, условия которого банально просты. Нужно приобрести футболку от ее бренда, подписаться на аккаунт знаменитости, магазина одежды и собачьего питомника, и тогда выпадет шанс получить щенка мальтипу совершенно бесплатно.

Горбань называет свой розыгрыш «самой доброй коллаборацией сезона» и отмечает, что всего одна покупка может исполнить давнюю мечту о плюшевом друге.

Пользователей Сети возмутило, что медийная личность, питомник и бренд одежды в современном мире готовы распорядиться животным как вещью, отдав его в первые попавшиеся руки за подписку. По их мнению, живое существо не должно превращаться в способ продвижения бизнеса и получения лайков.

«Участвовать будут те, кто даже корм для собаки не потянет», «Деньги не пахнут», «Идиотизму нет предела», «Животное — не лотерея», «Цинично и бесчеловечно, хуже „Додо Пиццы“», «Бойкот живодерам», — пишут комментарии пользователи, желая бренду Горбань обанкротиться.

Некоторые даже предложили разыграть саму актрису в интернете подобным образом.

В результате Горбань закрыла комментарии к посту со скандальным розыгрышем. Как уточнили комментаторы, большинство из возмущавшихся на странице звезды оказалось забанено. Однако пользователи не растерялись и начали жаловаться на пост актрисы, который, по их мнению, нарушает правила соцсети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.