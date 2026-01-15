«Отбили!»: ингушку, сбежавшую от домашнего насилия, выпустили из ОВД

21-летнюю девушку из Ингушетии Айну Манькиеву, задержанную в Москве, выпустили из ОВД Свиблово. Она покинула отделение со своим адвокатом и сейчас находится в безопасном месте, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

Она написала, что девушку «отбили». Информацию об освобождении подтвердили в правозащитной группе «Марем».

Ранее в Москве задержали и хотели вернуть семье 21-летнюю девушку из Ингушетии, которая сбежала от домашнего насилия. Манькиева была задержана по подозрению в краже 20 тыс. рублей, о которой заявили ее родственники.

Девушка, задержанная по инициативе матери, подала встречное заявление, касающееся неоднократных актов насилия по отношению к ней. Доступ адвоката к подзащитной стал возможен лишь после ее общения с представителями правоохранительных органов.

