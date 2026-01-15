Сбежавшая ингушка Манькиева написала заявление на семью из-за домашнего насилия

Жительница Ингушетии Айна Манькиева, сбежавшая из дома из-за жестокого обращения и задержанная в Москве, написала заявление на членов своей семьи в связи с систематическим домашним насилием, сообщает «Осторожно, новости» .

Задержанная по инициативе матери ингушка подала встречное заявление, касающееся неоднократных актов насилия по отношению к ней. Представители защиты подчеркивают, что протокол задержания до сих пор не был предоставлен адвокату девушки.

Доступ адвоката к подзащитной стал возможен лишь после ее общения с представителями правоохранительных органов, как утверждают правозащитники. Кроме того, возле московского отделения полиции были временно задержаны журналисты, освещавшие ситуацию с Манькиевой, включая сотрудницу «Осторожно media», с целью проверки документов.

Ранее сообщалось, что ингушку задержали в Москве после того, как ее мать обратилась в полицию с заявлением на дочь, обвинив ее якобы в краже 20 тыс. рублей. Адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при МТПП Альберт Халеян в разговоре с РИАМО заявил, что принудительное возвращение девушки в семью будет незаконным, так как она давно совершеннолетняя и вправе находиться там, где хочет сама, а не ее родственники.

