Стало известно, может ли полиция силой вернуть семье сбежавшую ингушку Манькиеву

«У нас нет такого органа, который может силой заставить человека вернуться в семью, тем более из-за насилия. С 18 лет наступает полная дееспособность, и человек имеет право передвигаться туда, куда он хочет. У него нет обязанности возвращаться туда, куда хочет его семья», — сказал Халеян.

Он добавил, что если человек сбежал от побоев, угроз и давления, первое, что ему нужно сделать, — это написать заявление в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать факт противоправных действий в отношении него.

«Далее по этому заявлению должно быть принято процессуальное решение: либо возбуждение уголовного дела, если указанные основания подтверждаются, либо отказ в возбуждении. Этот отказ можно и нужно обжаловать в прокуратуру. Это необходимо для того, чтобы законно защищать свои интересы в ситуациях, когда на человека пытаются давить, манипулировать им и каким-то образом вернуть его обратно», — пояснил эксперт.

Халеян отметил, что близкие родственники могут подать заявление о пропаже, если человек не выходит на связь. Но если его находят и он заявляет, что не хочет возвращаться, его не обязаны никуда доставлять.

«Вопрос закрывается фактом обнаружения: человек найден, он жив, с ним все в порядке. Обязанности возвращать его куда-либо не существует», — подчеркнул адвокат.

В Москве задержали и хотят вернуть семье 21-летнюю девушку из Ингушетии, которая сбежала от домашнего насилия. Айна Манькиева была задержана по подозрению в краже, о которой заявили ее родственники.

