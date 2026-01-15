Могут вернуть семье: сбежавшую от домашнего насилия ингушку задержали в Москве

В Москве задержали и хотят вернуть семье 21-летнюю девушку из Ингушетии, которая сбежала от домашнего насилия, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

По данным правозащитной группы «Марем», задержанная — Айна Манькиева, которая сталкивалась с унижениями и побоями со стороны семьи с самого детства. После одного из эпизодов насилия ей пришлось лечиться около 8 месяцев. В это время она практически не выходила из дома.

Весной Манькиева сбежала от родных, не взяв с собой документы и личные вещи. Сначала ее объявили в розыск как без вести пропавшую, но позднее сняли с него.

Айну задержали в Москве по подозрению в краже, о которой заявила ее семья. Девушка находится в отделе полиции в Свиблове. Московские правоохранители хотят передать ее ингушским оперативникам.

На возвращении Айны настаивает ее семья. Как пишет Собчак, родные Манькиевой относятся к баталхаджинцам* — «закрытому и влиятельному религиозному сообществу с крайне жесткими правилами, особенно в отношении женщин». Отец девушки ранее проходил по делу о делу о попытке продажи ребенка.

По данным «Осторожно, новости», московские правоохранители уже более двух часов проводят опрос Манькиевой. Если девушку передадут ингушским оперативникам, те вернут ее семье.

*В России «боевое крыло» баталхаджинцев признано террористической организацией и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.