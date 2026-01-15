Названа причина, почему в Москве задержали сбежавшую из-за насилия ингушку
Жительницу Ингушетии Айну Манькиеву доставили в московское отделение полиции из-за заявления от ее матери о пропаже денег в размере 20 тысяч рублей. В настоящее время девушка находится в участке и ожидает приезда представителей правоохранительных органов из Ингушетии, сообщает «Осторожно, новости».
Уголовное производство в отношении Манькиевой было открыто еще в начале августа прошлого года. С заявлением о краже 20 тысяч рублей обратилась родная мать девушки. Эксперты отмечают, что подобная практика часто используется семьями для принудительного возврата домой сбежавших родственниц. Решение о розыске было принято в 2025 году, однако информация поступила в полицейские базы данных только в январе.
В течение дня к задержанной дважды приходили представители Центра по противодействию экстремизму. Визиты были связаны с другими обстоятельствами, не касающимися обвинения в хищении денег. Семья Манькиевой имеет связи с баталхаджинцами* — боевое подразделение этого клана официально запрещено в России как террористическое. Сотрудники центра «Э» уже покинули здание отдела.
Айна Манькиева находится в отделении полиции Свиблово. Там она пишет заявление на своих родителей. По данным СМИ, возле здания полиции, где находится ингушка, стоит автозак, однако он не заехал на территорию отдела. У входа в ОВД дежурят несколько сотрудников полиции.
Девушку не оформляют официально как задержанную по делу о краже, но при этом не отпускают. Полицейские объясняют это ожиданием коллег из Ингушетии. Силовики из республики должны в ближайшее время прилететь в Москву и могут забрать Айну в свой регион. До их приезда девушка будет ждать в отделении.
Ранее сообщалось, что Манькиева сбежала из семьи из-за домашнего насилия. Позднее ее задержали в Москве.
*Признана в РФ террористической организацией.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.