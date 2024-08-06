От Дальнего Востока до Крыма: блюда со всей России представят на конкурсе в Москве

Профессиональное жюри рассмотрело более 70 заявок от поваров, отобрав самые интересные блюда. Заявки на участие в состязании приходили из самых разных уголков РФ: Москвы, Московской, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Костромской, Ивановской областей, Ставропольского края, республик Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Бурятия и Карелия.

Согласно условиям гастроконкурса, участникам предстоит приготовить оригинальное блюдо исключительно из продуктов отечественного происхождения весом не менее 150 граммов и стоимостью 300 рублей. Также его необходимо эффектно презентовать на большой сцене и включить в меню своих торговых шале.

Оценивает конкурсантов профессиональное жюри с участием именитых столичных рестораторов, поваров и критиков. Первые презентации участников стартуют уже 6 августа. Еще во вторник состоится мастер-класс по приготовлению дальневосточных чебуреков, картофельного хлеба с олениной и т. д.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В последующие дни москвичей и гостей столицы научат готовить плескавицу с урнебесом в пшеничной лепешке с овощами, московский калач с лисичками и картофелем, люля «Баранди», осетинский пирог с сыром, перепелок с гречотто, грибной соус и вешенками, а также крафтовую окрошку в хлебе.

Помимо этого по будням с 6 по 9 августа повара проведут кулинарные батлы, а с 10 августа зрители сами смогут попробовать себя в роли кулинарных гуру и приготовить фаршированные перцы и ленивые голубцы, мясную и рыбную солянки, жульен из курицы с белыми грибами и жульен с лисичками.

Каждый вечер Манежной площади в рамках фестиваля будут проходить выступления кавер-группы Black Tie, дуэта Elly & Andrew, кавер-групп Summertime и REPLAY, а также других музыкальных коллективов. Кроме того, на сцену выйдут популярные артисты, такие как Jony, Anna Asti, Hammali&Navai, Sevak, Zivert, Леонид Агутин и Сергей Жуков.

Победители гастрономического конкурса станут известны до 8 сентября. Всего фестиваль-форум объединил 40 столичных ресторанов, кафе, баров и бистро, которые представили свои авторские блюда в борьбе за ценные призы.