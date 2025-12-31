Осужденная за наркотики Аглая Тарасова ест красную икру в подмосковном ресторане

Звезда сериала «Интерны» Аглая Тарасова, осужденная за хранение наркотиков, наслаждается новогодним настроением в подмосковном ресторане. Актриса сидела в заведении с бокалом пива и красной икрой, при этом скрывая лицо капюшоном, сообщает SHOT .

За несколько дней до наступления Нового года Тарасова и актриса Юлия Топольницкая начали отмечать праздник в звенигородском ресторане русской кухни «Марья Моревна». В меню артистки оказались красная икра и заливная рыба, а Тарасова выбрала в качестве новогоднего напитка бокал светлого пива.

В конце ноября Домодедовский суд назначил Аглае Тарасовой 3 года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей по делу о контрабанде наркотиков. На суде за нее вступились Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

