«Особого смысла нет»: в РПЦ объяснили, почему Пасха выпала на День космонавтики

Игумен Варфоломей (Коломацкий), настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря, объяснил, как определяется дата главного христианского праздника. По его словам, Пасха рассчитывается на основе лунно-солнечного календаря, поэтому каждый год приходится на разные числа — в промежутке с 4 апреля по 8 мая. Примечательно, что в нынешнем столетии праздник уже дважды отмечался 12 апреля (День космонавтики) — в 2015 и 2020 годах.

Говоря о совпадении пасхальной даты в 2026 году с Днем космонавтики, священнослужитель призвал не искать в этом скрытых знаков или особого символизма. По мнению игумена, вера и наука не находятся в противоречии, а напротив — вполне способны сосуществовать и дополнять друг друга.

«Дата Пасхи рассчитывается по лунно-солнечному календарю и может выпадать на период с 4 апреля по 8 мая. Уже в этом веке Пасха была 12 апреля в 2015 и 2020 годах. Никакого особого смысла в это совпадение не надо закладывать. Вера не противоречит науке, а наука — вере», — сказал священнослужитель.

В подтверждение своих слов отец Варфоломей привел примеры выдающихся ученых, которые были глубоко верующими людьми. Среди них — физик и один из основателей Института ядерных исследований в Дубне Николай Боголюбов, а также пионер отечественной космонавтики Борис Раушенбах.

Этот список, по словам настоятеля, можно продолжить именами великих медиков. Основоположник русской военно-полевой хирургии Николай Пирогов и выдающийся хирург, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), автор фундаментальных трудов по гнойной хирургии и анестезиологии, также были людьми искренней и глубокой веры.

Православные в России 12 апреля отметят Пасху. Неотъемлемой частью этого церковного праздника являются куличи — традиционная выпечка, подающаяся к столу. Чем удивили рестораны, кондитерские и кафе в этом году, смотрите в подборке РИАМО.

