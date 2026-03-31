Пасха с размахом: какие куличи готовят в столичных ресторанах в этом году

Православные в России 12 апреля отметят Пасху. Неотъемлемой частью этого церковного праздника являются куличи — традиционная выпечка, подающаяся к столу. Чем удивили рестораны, кондитерские и кафе в этом году, смотрите в подборке РИАМО.

Роскошь за сотню тысяч рублей

Кондитерской French Cake удалось шокировать россиян, предложив им кулич «Кремлевский», стоимость которого — ровно 100 тыс. рублей. Это традиционный кулич, покрытый белой глазурью. Его макушку венчает реалистичная фигурка собора Василия Блаженного. Вес изделия — 4 кг.

Пасхальные корзины и шоколадные яйца Фаберже

Кондитерская «Кафе „Пушкинъ“» подготовила к Пасхе-2026 широкий ассортимент корзин с традиционной выпечкой, за самую дорогую из них придется выложить 52 тыс. рублей. Внутри бережно упакованы кулич большой (900 г), кулич с кремом (700 г), шоколадный кулич (400 г), дюжина пасхальных яиц, 8 трюфелей в жестяной баночке. Украшает набор фигурка кролика.

Также предлагается классический кулич в белом или молочном шоколаде, цена — 31 тыс. рублей. Кроме того, в пасхальную коллекцию вошли разнообразные яйца Фаберже, выполненные из шоколада, — «Изумруд», «Гризайль», в золоте, с гранатовой россыпью и т. д. Стоимость такого лакомства варьируется от 14,5 до 22 тыс. рублей.

Золотая «Жар-птица» от «Гвидона»

«Он сияет, словно перья сказочной птицы, а внутри — отборные сухофрукты и благородный шоколад», — так описывают свой кулич в ресторане «Гвидон».

Его название — «Жар-птица» — отсылает к сказочному персонажу, который всегда приносил удачу. Украшено пасхальное угощение настоящим золотом, внутри — домашние сухофрукты и 2 вида шоколада. Приобрести кулич можно за 30 тыс. рублей.

Также заведение предлагает «Царскую корзину», украшенную вербой. Внутри кулич «Традиционный», каштановый мед, пармезан выдержанный, шоколадные яйца и шоколадный заяц, а также красное вино. Цена — 18 тыс. рублей.

«А белый лебедь на пруду качает павшую звезду…»

Продолжает «птичью» тематику ресторан «ERWIN.Павильон.Патрики». Его шеф-кондитер увековечила на пасхальной выпечке символ Патриарших прудов — белых лебедей.

За 5,5 тыс. рублей заведение предлагает кулич из ароматного теста с вяленой вишней, клюквой, изюмом и ванилью. Сверху на сладкой помадке красуются два лебедя из глазури, вокруг них — тонкая вафельная бумага и золотистые бусины.

Огромные матрешки с куличом внутри

К Пасхе в китайском ресторане Mr. Lee подготовились основательно. Так, шеф-кондитер Бек Караев представил пасхальную корзину из бельгийского шоколада с зефирными цветами и куличом внутри. Она обойдется в 55 тыс. рублей.

Настоящим бестселлером стала матрешка, выполненная из белого бельгийского шоколада. Внутри нее спрятан кулич с ромовой пропиткой, орехами и цукатами. Цена — 39 тыс. рублей.

Еще одна умопомрачительная матрешка ждет в ресторане «Восход». Ее кокошник сделан в технике макраме из съедобных нитей, а узоры нанесены вручную. Под шоколадной оболочкой находится традиционный кулич на шафране с белой черешней, украшенный весенним букетом и шоколадными яйцами. Матрешка продается за 33 тыс. рублей.

Куличи в традиционной росписи «Гжель»

Лимитированная серия куличей в традиционной ручной росписи — результат коллаборации бара «Шаляпин» и объединения «Гжель». Внутри — сдобное тесто с цукатами и ароматной пропиткой, снаружи — узнаваемые узоры, нанесенные профессиональным мастером.

Каждый кулич расписывается индивидуально. Всего представлено несколько рисунков с традиционными мотивами — пасхальные яйца, цветы, птицы и др. Цена — 5 тыс. рублей за 500 г.

Русские узоры и кружева

К русским истокам обратились и в 0.75 please: шапочки куличей там расписывают вручную узорами или украшают шоколадными плитками под гжель. Затем изделия помещают в пергамент, обернутый кружевом.

Предлагаются классический кулич (650 г за 3,9 тыс. рублей) и кулич с начинкой (850 г за 5,7 тыс. рублей). В основе первого сливочное тесто с ванилью, цедрой цитрусовых и цукатами из дыни, апельсина и вяленой клюквы. Внутри второго заварной крем на основе белого шоколада и ванили.

Гора Фудзи от Ikura

Ресторан японской кухни Ikura второй год подряд радует своих гостей куличом в форме горы Фудзияма. В составе творожный крем с сакурой и белым шоколадом, инжир, чернослив и ром. Его стоимость — 7,9 тыс. рублей.

Кроме того, заведение предлагает приобрести лимитированные шоколадные куличики в виде куколок Кокэси за 5,5 тыс. рублей. Внутри — жидкий вишневый центр.

Маковое поле на верхушке кулича

Главный символ пасхального стола в итальянском ресторане Assunta Madre зазвучал яркими красками: кулич украсили красными зефирными маками. Сдобное тесто пропитали ромом и ванилью, добавили орехи и цукаты.

За большой кулич придется заплатить 8,5 тыс. рублей, за средний — 6,5 тыс. рублей.

Шоколадная курочка и сахарный петушок — тренд сезона

Пасхальные композиции в этом году пестрят курочками, сделанными из шоколада, и петушками из сахара. Так, в ресторане русской кухни «Матрешка» белоснежную глазурь на куличе (7,5 тыс. рублей), украшенную шоколадными яйцами, фундуком и мармеладом, венчает золотой петушок.

Аналогичных петушков можно заметить на изделиях из гранд-кафе «Dr. Живаго». Там творожный кулич солидного размера с украшением обойдется в 8,9 тыс. рублей.

Вариант попроще и подешевле предлагает семейное кафе «АндерСон»: воздушный кулич из теста бриошь с шоколадным центром, мягкой шапкой из маршмеллоу и леденцом в виде петушка стоит 3,5 тыс. рублей.

А ресторан «Воронеж» предлагает украсить свой фирменный кулич на сливочном масле с цедрой апельсина, цукатами из вишни и клюквы ярко-красной шоколадной курочкой, «словно сошедшей со страниц русских сказок». К нему предлагается десяток яиц с авторской росписью. Цена набора — 5,7 тыс. рублей.

Куличи по детским рисункам

Завершают подборку куличи от How to Green и ресторана Sirena. Они выполнены по рисункам внучки ресторатора Аркадия Новикова. Стоимость — 5 тыс. рублей за 900 г.

Малышка подготовила два дизайна для пасхальной выпечки. При заказе вас ждет сюрприз: вы не будете знать, какой именно кулич вам придет.

