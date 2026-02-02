Ослики редкой породы Пуату поселились в Сергиево-Посадском округе Подмосковья

Пять осликов редкой французской породы Пуату привезли в деревню Гольково Сергиево-Посадского округа для сохранения и разведения исчезающего вида, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В деревне Гольково Сергиево-Посадского округа появились пять осликов редкой французской породы Пуату. Животных доставили из Польши специально для сохранения и разведения исчезающей породы.

Специалисты Сергиево-Посадской ветеринарной станции осмотрели ослов, проверили их состояние здоровья, уровень стресса после переезда, документы и условия содержания. Ветеринары отметили, что животные чувствуют себя хорошо и готовы адаптироваться к новым условиям.

Порода Пуату считается одной из самых редких и древних в мире. Ее отличают высокий рост — до 150 см — и длинная косматая шерсть. Владельцы хозяйства планируют увеличить поголовье, чтобы внести вклад в сохранение уникального вида. За здоровьем животных продолжат следить местные ветеринары.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что теперь жители и гости Подмосковья смогут увидеть этих необычных животных в рамках программы по сохранению мирового биоразнообразия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.