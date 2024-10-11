Осипов извинился перед Шаляпиной за инцидент с козявкой

Глава Забайкальского края Александр Осипов утром 11 октября связался с начальницей Карымского лесничества Еленой Шаляпиной и извинился перед ней за инцидент с козявкой, сообщает Baza .

По словам осведомленного источника, инцидент произошел еще летом. Осипов извинился перед Шаляпиной за то, что случайным образом подпортил ей имидж. Уточняется, что глава Забайкалья не хотел обидеть или как-то унизить подчиненную.

Согласно неофициальной информации, Шаляпина приняла извинения Осипова.

Ранее сообщалось, что Осипов во время доклада Шаляпиной намазал на нее козявку из носа. Позднее он объяснил инцидент тем, что задел подчиненную с целью повернуть в сторону пожара.