Губернатор Забайкалья прокомментировал инцидент с козявкой и главой лесничества

Помощник губернатора Забайкальского края Александра Осипова заявил, что глава региона не пытался намазать на начальницу лесничества Елену Шаляпину козявку, а хотел повернуть ее в сторону горящей сопки, сообщает SHOT .

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — прокомментировал ситуацию сам Осипов.

По словам помощника главы региона, тот старался отогнать от Шаляпиной мошек. Осипов также подтвердил, что во время осмотра места было много мошек, но главу лесничества он задел, потому что просто хотел ее развернуть.

Ранее в Сети распространилась информация, что Осипов вытер козявку из носа об свою подчиненную. Инцидент попал на видео.