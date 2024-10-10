Mash: губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о свою подчиненную

Произошедшее зафиксировали на видео. Шялипина выступала с докладом о крупных пожарах в регионе. Рядом с ней стоял Осипов, а также другие люди.

В какой-то момент 55-летний губернатор вытер нос рукой. Затем он дотронулся этой же конечностью до начальницы лесничества, а затем быстро убрал руку.

Сам Осипов инцидент никак не прокомментировал.

В Единый день голосования в сентябре этого года Осипов одержал победу на выборах главы Забайкалья. Он получил 82,27% голосов избирателей в первом туре.