Опубликованы фото кометы C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, сделанные с Земли

В Сети появились фотографии одной из самых ярких комет C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, небесное тело запечатлели с разных ракурсов, пишет ТАСС .

На опубликованных кадрах видно, что комету видно в вечернем небе сразу после заката. Где именно сделаны кадры кометы C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS с Земли, не уточняется.

Ранее портал Gismeteo сообщал, что комета прошла свою ближайшую точку к Солнцу 27 сентября, 12 октября она приблизилась к Земле максимально близко впервые за 80 тысяч лет. Полюбоваться кометой можно невооруженным глазом до 19 октября. После этого она начнет терять свою яркость и видно ее будет только через телескопы, пишет РБК.

Первым снимки кометы C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS с орбиты показал космонавт Александр Гребенкин. На кадрах видна не только комета, но и ее яркий длинный хвост.