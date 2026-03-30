Операторы рассылают SMS о скором отключении оплаты сервисов Apple в России

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры РФ рассматривает возможность приостановки оплаты сервисов Apple с мобильного счета. Мера направлена на то, чтобы вынудить американскую компанию вернуть в App Store популярные российские приложения.

Мобильный оператор ссылается на «сообщения ряда СМИ» о том, что в ближайшее время может быть отключена оплата Apple с мобильного счета, но не заявляет об этом напрямую. Абонентам рекомендуют пополнить баланс Apple ID заранее, «чтобы сохранить доступ к подпискам». В SMS-сообщении советуют это сделать «сразу на год».

Ранее стало известно, что из российского App Store удалили многие популярные VPN-сервисы по требованию Роскомнадзора. Российские пользователи больше не могут скачать V2Box, Streisand, v2RayTun и одну из версий Happ.

