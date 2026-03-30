Оплату сервисов Apple через счет телефона хотят ограничить в России

Минцифры РФ рассматривает возможность приостановки оплаты сервисов Apple с мобильного счета. Мера направлена на то, чтобы вынудить американскую компанию вернуть в App Store популярные российские приложения, сообщает РИА Новости .

«Минцифры на совещании с „большой четверкой“ 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store», — заявил источник в правительстве.

Собеседник агентства отметил, что временные ограничения, введенные операторами, могут заставить технологическую компанию соблюдать российское законодательство, поскольку потенциальные убытки в противном случае окажутся слишком велики.

Источник в кабмине добавил, что также Apple не выполняет требование закона об установке отечественного магазина приложений RuStore на свои устройства. Кроме того, корпорация ограничивает возможности альтернативных способов оплаты и не соблюдает предписания Роскомнадзора о блокировке VPN-сервисов, на которые приходится свыше 80% всех покупок.

Ранее стало известно, что из российского App Store удалили многие популярные VPN-сервисы по требованию Роскомнадзора. Российские пользователи больше не могут скачать V2Box, Streisand, v2RayTun и одну из версий Happ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.