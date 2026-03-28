Из App Store в РФ удалили многие популярные VPN-сервисы по требованию РКН

Российские пользователи больше не могут скачать V2Box, Streisand, v2RayTun и одну из версий Happ. В иных регионах программы все еще доступны.

Пользователи допустили, что приложения были скрыты только в России. Потребовать это могли в Роскомнадзоре.

Через некоторое время представители v2RayTun рассказали, что получили письмо от Apple. В нем раскрыли, что письмо удалили из-за «незаконного в РФ контента».

В прошлый раз Apple удалял VPN-клиенты из российского App Store летом 2024 года. Затем в американской компании раскрыли, что, если она не выполнит требования законов РФ, то не сможет предоставлять услуги в государстве.

