Из App Store в РФ удалили многие популярные VPN-сервисы по требованию РКН
Фото - © сгенерировано ИИ
Компания Apple удалила из российского App Store многие известные VPN-клиенты. Ограничения затрагивают только РФ, сообщает Rozetked.
Российские пользователи больше не могут скачать V2Box, Streisand, v2RayTun и одну из версий Happ. В иных регионах программы все еще доступны.
Пользователи допустили, что приложения были скрыты только в России. Потребовать это могли в Роскомнадзоре.
Через некоторое время представители v2RayTun рассказали, что получили письмо от Apple. В нем раскрыли, что письмо удалили из-за «незаконного в РФ контента».
В прошлый раз Apple удалял VPN-клиенты из российского App Store летом 2024 года. Затем в американской компании раскрыли, что, если она не выполнит требования законов РФ, то не сможет предоставлять услуги в государстве.
