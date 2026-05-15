У девочки, на которую напал неадекват с ножом в Подмосковье, перелом челюсти

У семилетней девочки, на которую напал неадекват с ножом в деревне Плесенское под Наро-Фоминском, диагностировали перелом челюсти, сообщает SHOT .

Отец пострадавшей раскрыл детали происшествия. Нападение произошло вечером 14 мая, когда девочка вместе со старшей сестрой направлялась в магазин. Едва они переступили за калитку и свернули на улицу, как на них набросился незнакомец с ножом.

Это произошло в пяти метрах от дома. Девочка в результате нападения получила колотую рану — у нее частичный перелом челюстно-лицевой части.

Ранее сообщалось, что напавший на школьницу имеет психическое расстройство. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, однако суд вправе назначить принудительное лечение.

