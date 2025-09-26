Опасно для здоровья: ветврач развеяла популярные мифы о домашних животных

Многие популярные мифы о домашних животных опасны: питомцам нужны вакцинация и защита от паразитов круглый год, а сухой нос – не всегда признак недомогания, сообщила РИАМО заведующая Красногвардейской ветклиникой Вера Земская.

«Пренебрежение обработкой от эктопаразитов (блох, клещей) и эндопаразитов (гельминтов) подвергает питомцев риску заражения болезнями. Защита от гельминтов должна проводиться ежеквартально, от клещей — по инструкции, в зависимости от средства, при плюсовой температуре, но надежнее всего — круглый год. Зимой риск заражения клещами ниже, но все же существует: они не погибают, а впадают в спячку. В теплые зимние дни при оттепелях клещи могут пробуждаться и искать пищу», — сказала Земская.

Она добавила, что блохи же не зависят от сезона и способны выживать даже в морозы в теплых помещениях — например, в подъезде, подвале или на чердаке.

«Влажность носа у собаки или кошки зависит от множества факторов: температуры воздуха, влажности в помещении, физической активности, стресса. Нос может быть сухим и у совершенно здорового питомца — например, после сна или в жаркую погоду. Насторожить должны не столько изменения влажности носа, сколько сопутствующие симптомы: выделения, вялость, потеря аппетита, повышение температуры тела», — перечислила ветврач.

Земская отметила, что многие люди считают, будто домашние кошки не нуждаются в вакцинации.

«Животные могут заразиться инфекцией, даже не выходя из квартиры, — достаточно лизнуть обувь или раскопать землю в цветочном горшке. Вирусы устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться до 6 месяцев. Для непривитой домашней кошки это серьезная опасность. Поэтому важно регулярно делать питомцам прививки. Вакцинация нужна всем животным — и уличным, и домашним», — подчеркнула специалист.

По ее словам, еще многие владельцы считают, что инстинкт самосохранения полностью исключает у животных опасные действия.

«Питомцы могут преследовать добычу, несмотря на угрозу: именно поэтому они прыгают в окно за птицами или грызут острые предметы. Хозяевам важно прятать опасные вещества и ядовитые растения, давать животным только безопасные игрушки без острых краев и мелких деталей, а на окна ставить специальные сетки», — посоветовала Земская.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.