Опасно для здоровья: кота-охранника сильно раскормили в лицее № 27 в Мытищах

Руководство лицея № 27 в Мытищах попросило учеников не кормить местного кота-охранника по кличке Небоська, который сильно растолстел из-за переедания, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live» .

Питомец патрулирует территорию образовательного учреждения. Небоська встречает и провожает учеников, а те любят с ним играть. Ребята также частенько подкармливают кота, из-за чего всеобщий любимец сильно набрал вес.

Оказалось, что Небоська ест по 6-8 раз в день. На фоне этого руководство лицея разместило на территории листовки с предупреждением о том, что кормить кота не надо, ведь частые приемы пищи могут навредить здоровью пушистого.

«Перекорм сокращает жизнь, делает ленивым и может вызвать болезни», — написано в предупреждении.

Администрация школы отметила, что у Небоськи свой рацион, его кормят в определенное время.

