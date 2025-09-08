Онлайн-игры не являются главной проблемой — для подростков риски познакомиться с насильником существуют и в реальной жизни, сообщила РИАМО лидер движения «Сдай Педофила!», юрист, психолог, руководитель горячей линии по противодействию сексуальному насилию над детьми Анна Левченко.

7 сентября в апарт-отеле в Санкт-Петербурге обнаружили труп 15-летней девушки. Молодой человек, с которым та ранее познакомилась в лайн-игре, нанес ей множество ножевых ранений, вероятно, после неудачной попытки изнасилования. Затем убийца разослал фото трупа знакомым и попытался покончить с собой.

«Проблема точно не в онлайн-играх. Познакомиться с человеком ребенок мог где угодно. Игры для них сейчас, как и для взрослых людей, — это один из видов общения, и там тоже есть совершенно разные люди. Некоторые знакомятся, обретают друзей на всю жизнь, потом встречаются и годами дружат, а кто-то может вот и на такое нарваться. Точно так же эта девочка могла познакомиться с предполагаемым убийцей и в соцсетях, и в мессенджерах, и даже на улице», — сказала Левченко.

Она добавила, что здесь важно заметить: как родителям понять, с кем общается ребенок?

«Тут без разницы — мы говорим о соцсетях или о реальном мире. И тот, и другой мир абсолютно реальный. Вопрос только в способе общения. Она могла познакомиться с этим парнем и на улице. Если изначально не было установок касаемо безопасного поведения, например, не ходить к нему домой, не заходить в подъезд или на стройку, то риск возрастал. Сколько девушек погибло именно так: кто-то сел в машину к незнакомому человеку, и ее потом не нашли», — отметила специалист.

По словам, Левченко, опасность ситуации в том, что на уровне государства нет мер, которые полностью исключат подобные трагедии.

«Если бы такие решения были, они давно были бы реализованы во всем мире. Поэтому важно предостеречь от гиперреакций и громких заявлений, которые часто звучат у политиков и СМИ. Безопасность всегда начинается с профилактики. И это ни в коем случае не виктимблейминг: речь не о том, что „сама виновата“. Базовая безопасность начинается с детства, когда ребенку объясняют простые вещи: не трогай плиту — обожжешься, не ходи с чужим дядей», — рассказала лидер движения.

Она подчекнула, что то же самое и с интернетом: люди там могут выдавать себя за кого угодно. Особенно уязвимы подростки, у которых проблемы с реальным окружением, нет друзей или отношений, и они легко цепляются за внимание. Тогда иллюзии и фантазии о виртуальном романе могут превратиться в ловушку.

Горячий номер линии по противодействию сексуальному насилию над детьми: +7 (800) 250-98-96.