Убийца разослал фото трупа 15-летней девушки знакомым в Петербурге

После того, как 18-летний парень из Сахалинской области убил 15-летнюю петербурженку, он сделал фотографии с ее трупом, залитым кровью номером и отправил знакомым. Они и сдали предполагаемого убийцу правоохранителям, сообщает РЕН ТВ .

В день гибели девочка рассказала родителям, что пойдет гулять с подругой. Однако на самом деле отправилась в апарт-отель на встречу с интернет-другом из Сахалинской области. Они познакомились в Сети и в жизни не встречались.

РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, установленных в отеле. На записи видно, как молодой человек заводит девушку в номер.

По предварительной информации, там он мог пытаться изнасиловать несовершеннолетнюю. Однако девушка отказала, что и вызвало вспышку агрессии у молодого человека.

В результате он напал на девушку с ножом. После этого начал отправлять снимки трупа и залитой кровью комнаты своим знакомым. Они и сообщили об инциденте полицейским.

На опубликованной записи предполагаемый убийца шел сзади девушки. Он первый оказался в номере.

После убийства молодой человек пытался совершить суицид. Его нашли без сознания.

Парень отправился в больницу. Открыто уголовное дело по статье «Убийство».

Инцидент произошел 7 сентября. В апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили труп 15-летней девушки. Молодой человек нанес ей множество ножевых ранений.