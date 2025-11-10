Они как мы: стресс хозяев может погубить домашних питомцев

Главный врач московской ветеринарной клиники Михаил Шеляков сообщил РИАМО, что стресс и расшатанные нервы хозяев вредят домашним питомцам, так как животные остро чувствуют эмоциональный фон своих владельцев.

«Домашние животные, как и люди, могут неважно себя чувствовать осенью. Они также могут испытывать усталость, вялость и плохое настроение. Вдобавок они эмпатичные — могут считывать негативное эмоциональное состояние своего хозяина. Питомцы могут сами себя плохо чувствовать и начинают вдвойне тяжело переживать это. Так что один из главных факторов — эмпатичность», — объяснил Шеляков.

Ветеринарный врач добавил, что не стоит недооценивать для себя и для своего домашнего любимца влияние стресса. Шеляков советует проводить вместе со своим питомцем больше времени, уделять ему максимум заботы и внимания.

«Так вы сможете сберечь свое здоровье и своего домашнего любимца», — резюмировал специалист.

