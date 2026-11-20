«Она красивая»: к треш-блогеру Хилми Форксу в колонии обращались в женском роде*
Фото - © Хилми / Telegram
Заключенные в колонии обращались к блогеру Хилми Форксу (Олейнику) в женском роде*. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.
По словам блогера, сначала его содержали в бараке с пожилыми и инвалидами, а затем перевели к молодежи. Арестанты обращались с Олейником как с девочкой*.
«Они ко мне относились почему-то в женском роде*. Говорили: „Она красивая“», — рассказал блогер.
Олейник отметил, что в таких случаях поправлял сокамерников. Он добавил, что некоторые арестанты передавали ему презенты в виде шоколада, рассчитывая на «разговор по душам».
В ходе интервью Олейник также рассказал, что в тюрьме его причислили к касте «обиженных». С ним нельзя было здороваться и сидеть за одним столом.
Блогер вышел на свободу 8 октября после трехлетнего срока за распространение порнографических материалов. Ранее он заявил об окончательном отказе от женского* образа и создания эпатажных треш-видеороликов.
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