Он не просто «нервный»: как распознать лудоманию

«Понять, что близкий попал в зависимость, несложно. Меняются сон и аппетит: человек либо перестает спать, либо спит слишком много, либо ест за двоих, либо резко худеет. Он отказывается от привычной активности — спорта, секса, встреч с друзьями. Внешне вроде все нормально, но он постоянно в стрессе: вспыльчив, суетлив, напряжен», – сказал Гладких.

Он добавил, что это состояние не связано с работой или домашними делами — оно живет само по себе, и его невозможно не заметить, если вы рядом.

«Во взрослой жизни, человек словно убегает от ощущения собственной несостоятельности. Он делает ставку — и на секунду самооценка взлетает: «я хороший, я классный, я могу». Проигрыш же тут же бьет по самолюбию: «ты недостоин, ты не имеешь права». И тогда возникает то самое «а вдруг в следующий раз получится?» — и круг замыкается. По сути, лудоман гонится не за деньгами, а за утраченным чувством собственной силы», – рассказала психолог.

Гладких отметил, что близкий человека с игровой зависимостью тоже невольно оказывается в этой системе. Он может подкреплять болезнь своим давлением, гиперконтролем или обесцениванием.

«Если рядом с вами живет лудоман, стоит начать не с него, а с себя: где я давлю, где не даю ему проявиться, где считаю его решения нелепыми? Часто именно в попытке «спасти» или «указать правильный путь» мы закрепляем тот самый паттерн, от которого он бежит в игру», – рассказала специалист.

