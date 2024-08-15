Ольга Яудземис: профессиональный и творческий путь

Содержание:

Имена

Яудземис О. Б. Детство и семейные ценности

Ольга Яудземис. Среднее образование и хобби

Ольга Яудземис. Обучение на юрфаке

Первый этап карьеры

Яудземис Ольга. Работа в частных компаниях

Литературная и блогерская деятельность

Имена:

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Яудземис О. Б. Детство и семейные ценности

Ольга Яудземис родилась в 1975-м в юго-западной части Ленобласти — в Гатчине (весной 2023 года населенный пункт получил статус столицы региона)[2]. Ее отец был военнослужащим. Яудземис рассказывает, что профессия главы семьи наложила определенный отпечаток на его характер и подход к воспитанию. Детям в семье с малолетства прививались такие черты характера, как справедливость, честность, ответственный подход к данным обещаниям и начатым делам. Яудземис Ольга считает, что именно моральные принципы отца во многом сформировали ее личность, взрастили в ней силу духа и стойкость. Позднее эти качества помогли ей в построении карьеры.

Во второй половине 1970-х, спустя год после рождения дочери, семья Яудземис сменила место жительства и переехала в Республику Коми[3] — в небольшой поселок городского типа, расположенный при промпредприятии, осуществляющем добычу угля. В этом населенном пункте они прожили более десяти лет. Здесь же Ольга Брониславовна Яудземис пошла в первый класс. Позднее семья вернулась в Ленобласть.

Ольга Яудземис. Среднее образование и хобби

Фото - © Ольга Яудземис — автор литературных произведений

В 1987 году Ольга Яудземис продолжила получение среднего образования в стенах гатчинской школы. Учреждение специализировалось на углубленном изучении химии. Яудземис Ольга рассказывала, что отличия данной школы от обыкновенной заключались в нескольких моментах. Во-первых, это увеличенное количество академических часов, отведенных на изучение основной дисциплины. Во-вторых, акцент на практике: на территории образовательного учреждения находились химические лаборатории, оборудованные всеми необходимыми инструментами для проведения разнообразных экспериментов и опытов. Яудземис также поделилась, что в составе своего класса несколько раз посещала действующие химические предприятия, а также ходила на экскурсии в научно-исследовательские центры. Помимо обязательных занятий, предусмотренных программой обучения, ученики школы могли посещать специализированные кружки, чтобы расширить и углубить профильные знания.

В начале 80-х Ольга Брониславовна Яудземис начала получать дополнительное образование. Она поступила в детскую музыкальную школу[4], где обучалась игре на клавишном струнном музыкальном инструменте. Яудземис Ольга рассказывает, что, помимо деятельности в стенах учебного заведения, его воспитанники развивали творческие навыки и за его пределами. Например, ученики регулярно посещали мастер-классы от опытных музыкантов, ходили на экскурсии в организации, занимающиеся популяризацией музыкального искусства, слушали лекции композиторов с многолетним стажем. Яудземис демонстрировала свое мастерство игры на музыкальном инструменте, выступая на специальных конкурсах. Кроме того, она играла на концертах городского масштаба.

В 1980-х Ольга Брониславовна Яудземис совмещала школьное образование и музыкальные классы со спортивной активностью. Она профессионально занималась легкоатлетическими дисциплинами на протяжении нескольких лет. Яудземис Ольга участвовала в соревнованиях, где нередко занимала призовые места. Она даже планировала связать свою жизнь со спортивной карьерой, но от этой идеи отказалась, хотя спорт все равно не забросила.

В 1992-м Яудземис Ольга Брониславовна закончила обучение в средней школе, получив аттестат с отличием. В ходе образовательного процесса она неоднократно подтверждала свои знания на школьных олимпиадах по различным предметам. За свои успехи в учебе Ольга Брониславовна Яудземис была отмечена медалью. Музыкальную школу будущий специалист в области права также окончила с наивысшими баллами.

Ольга Яудземис. Обучение на юрфаке

Ольга Яудземис занялась подбором вуза для получения высшего образования. Аттестат специализированной школы давал выпускникам преференции при поступлении в престижный институт — ленинградский политех (с 2015 года — СПбПУ[5] ). Абитуриенты, окончившие школу с химическим уклоном, могли попасть на профильный факультет без сдачи вступительных экзаменов. Однако Ольга Брониславовна Яудземис остановилась на другой специальности. Она поступила на юридический факультет ведущего петербургского вуза. По ее словам, выбор направления обучения был обусловлен не только стремлением к справедливости, но и ростом интереса к юриспруденции абитуриентов того времени.

СПбГУ — один из старейших вузов страны, сегодня входит в топ высших учебных заведений России. Численность его преподавательского состава достигает 12 тысяч человек. Юридический факультет, который выбрала Яудземис Ольга Брониславовна, является одной из старейших и лидирующих правовых школ страны. Выпускниками факультета в разные времена были выдающиеся политики и деятели культуры.

Ольга Яудземис в рамках обучения на юрфаке СПбГУ имела возможность напрямую взаимодействовать с действующими юристами и другими специалистами в области права. Кроме того, университет предоставляет студентам шанс заниматься отраслевыми исследованиями в сотрудничестве с госструктурами, проходить в них практику, а также выбирать в наставники опытных экспертов и ученых. Спустя 5 лет Ольга Брониславовна Яудземис защитила ВКР[6] на высший балл и получила степень специалиста в области юриспруденции.

Первый этап карьеры

Карьера Ольги Брониславовны Яудземис стартовала еще в студенческие годы. Она устроилась на работу по специальности в судебную инстанцию Петербурга. На должности секретаря суда Яудземис Ольга трудилась в течение двух лет. По ее словам, эта работа отлично дополнила получение теоретических знаний в университете практическим опытом.

На данной позиции Ольга Яудземис выполняла всю работу, связанную с организацией судебных заседаний. Она информировала участников процесса о дате и времени начала, а также о месте проведения. Помимо этого, Яудземис Ольга контролировала формирование и отправление повесток. Она обеспечивала наличие вещдоков во время судебного заседания и протоколировала его ход. Яудземис Ольга Брониславовна также фиксировала все слова и действия относящихся к судопроизводству лиц, вела аудиозапись. В дальнейшем материалы использовались судом для вынесения приговора.

Кроме этого, Яудземис Ольга Брониславовна занималась подготовкой залов к процессу: обеспечивала наличие всех необходимых документов, связанных с делом, для демонстрации заинтересованным сторонам. Она также изучала и предоставляла в случае необходимости нормативные акты, на основании которых суд принимал решение.

Ольга Яудземис отмечает, что во время своей профдеятельности следила за безопасностью процесса и обеспечивала сохранность конфиденциальных данных участников судебных заседаний. Помимо этого, она еще отвечала за делопроизводство[7]: оформляла и заверяла документы, выдавала копии по запросу.

Яудземис Ольга Брониславовна уверена, что эта деятельность на позиции секретаря сильно расширила и углубила ее знания в области права, позволила проявить свои профессиональные качества. В 1996 году она завершила сотрудничество с судебной инстанцией.

Яудземис Ольга. Работа в частных компаниях

Фото - © Ольга Яудземис - лидер мнений в сфере карьерного роста

Во второй половине 1990-х Яудземис начала карьеру в коммерческом секторе. Первым местом работы в этой сфере стал юротдел промышленной компании. В этом качестве Яудземис обеспечивала взаимодействие предприятия с госорганами: добивалась получения необходимых лицензий, контролировала ход проверок.

Кроме того, она занималась делопроизводством внутри компании, оформляла, согласовывала документы. Яудземис также была погружена в вопросы корпоративной политики коммерческой структуры, организовывала собрания высшего руководства, помогала сотрудникам разобраться в нюансах трудового законодательства[8], принимала участие в разработке внутренних документов, регламентирующих порядок работы. Кроме того, специалист в области права на основании опыта, полученного на посту секретаря суда, посещала судебные заседания от лица предприятия, где защищала юридические интересы работодателя.

Покинув промпредприятие, Яудземис Ольга Брониславовна устроилась на должность юриста в одну из инвестиционных компаний Санкт-Петербурга. Здесь ее основной задачей был анализ потенциальных объектов для капиталовложений. Яудземис проводила глубокую аналитику текущего состояния объекта, уточняла его реальную стоимость, занималась поиском возможных рисков, связанных с покупкой актива. Кроме того, в список ее обязанностей входила проверка предоставленных собственниками документов на достоверность. По итогам всестороннего аудита Яудземис Ольга Брониславовна предоставляла подробный отчет руководству, куда вносила свои рекомендации и заключения. Эта деятельность обеспечивала безопасную сделку купли-продажи и минимизацию возможных рисков при последующей работе с активом.

Затем карьера Яудземис продолжилась в сфере консалтинга. В качестве управляющего партнера профильной компании она взяла на себя ряд задач, связанных с корпоративным развитием юрлица, стратегией привлечения новых клиентов, расширением количества услуг организации. Имея огромный опыт в правовом поле, Яудземис Ольга также была ответственна за ряд юридических вопросов в структуре. В рамках работы над построением четкой корпоративной культуры внутри компании она трудилась над созданием образовательных программ для сотрудников (в том числе системы онбординга[9]), формировала приоритеты мотивации, налаживала коммуникацию между всеми уровнями организации.

Ольга Яудземис уверена, что эффективная корпоративная культура начинается с руководителей, которые своим примером транслируют сотрудникам важность активной позиции в жизни предприятия.

Литературная и блогерская деятельность

В начале 2000-х Ольга Яудземис решила попробовать себя в роли автора литературных произведений. Она признается, что изначально не планировала монетизировать этот талант, так как писала небольшие сочинения для дочери. Позднее Яудземис решила поделиться своим творчеством в интернете, где получила массу положительных отзывов. Сейчас она продолжает работать в этом направлении, публикует работы под творческим псевдонимом.

Яудземис Ольга также является блогером. На своих страницах в социальных сетях она делится секретами карьерного роста: поиском баланса между работой и отдыхом, определением своих сильных качеств, рассказывает о целеполагании и диагностике выгорания и работе с ним.