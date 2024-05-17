Россия стала терять крупнейших покупателей угля

Минэнерго проанализировало продажи российского угля за границу в первые три месяца 2024 года и сделало неутешительный вывод — спрос на твердое топливо резко сократился у Китая, Индии и Турции, пишет «Лента» со ссылкой на «Ведомости» .

Экспорт угля в Индию резко упал более чем в 2,5 раза. Поставки сократились до 4,7 млн тонн. Турция стала закупать уголь почти в два раза меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Поставка полезного ископаемого в Китай уменьшилась на 16%.

Южная Корея ускоренными темпами стала отказываться он российских поставок. Падение спроса по итогам первого квартала 2024 года оценивается в 1,7 раза. Япония купила в 3,7 раза меньше угля — всего 449 тысяч тонн, а экспорт в Тайвань уменьшился в 11 раз, чем годом ранее.

Общий экспорт в годовом выражении упал на 12%, а добыча угля, наоборот, выросла на 3%. Эксперты назвали несколько причин, которые могли привести к такой ситуации на рынке: дорогостоящая логистика и низкий уровень мировых цен спровоцировали падение интереса к российскому углю.

Чтобы исправить ситуацию, с 1 мая по 31 августа 2024 года в России отменили курсовые пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, но уверенности в том, что этой меры будет достаточно, ни у кого нет.

Ранее в РЖД попросили провести оптимизацию поставки энергоресурсов на восток. Уголь на Дальний Восток возят из Кузбасса, что эксперты считают не слишком рациональным.