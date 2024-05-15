РЖД просит оптимизировать поставки энергоресурсов на восток

При увеличивающемся дефиците инфраструктуры Восточного полигона РЖД все больше беспокоят нерациональные поставки энергоресурсов на восток, сообщает «Коммерсант» .

По данным компании, сейчас нефтепродукты для Дальнего Востока везут с запада страны, а уголь — из Кузбасса. При этом продукция местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и угольных компаний поставляется на экспорт.

РЖД попросили Минтранс оптимизировать маршруты. Компания предложила поставлять экспорт угля с Дальнего Востока в зависимость от отгрузок на внутренний рынок и лишить права на вывоз топлива посредников, которые приобретают нефтепродукты для внутренних нужд.

Также для решения вопроса компания предлагает внести в отечественный закон о закупках изменения, которые стимулируют электростанции и котельные покупать уголь у поставщиков Дальнего Востока, расширить перечень компаний с обязательствами по продаже угля на бирже, и поставить экспорт угля компаниями Дальнего Востока в зависимость от поставок на внутренний рынок по аналогии с правилами, действующими для Кузбасса.

Как уточнил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, озабоченность перевозчика понятна.

Эксперт считает, что на сегодняшний день экспортная деятельность отечественных нефтяных компаний, в том числе и выбор структур, через которые ведут эти операции, определяется введенными против страны санкциями. Поэтому вопросы стабильности экспорта имеют приоритетную значимость относительно рационального использования провозных способностей РЖД.