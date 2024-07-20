За последние 10 лет сфера воспитания в РФ изменилась до неузнаваемости — эксперт

За последнее десятилетие сфера воспитательной работы с детьми и подростками изменилась в России до неузнаваемости, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

Стремительное развитие сферы сопровождается созданием новых институтов воспитательного процесса: «Движение первых», Российское общество «Знание», «Россия — страна возможностей» и отдельный национальный проект «Молодежь и дети».

«Скоро состоится финал 5 сезона Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Безусловно, проект является одним из ключевых элементов системы воспитательной работы с детьми и подростками», — сказал политолог.

Сегодня в России создана уникальная система молодежного сопровождения. С малых лет у ребенка есть возможность оказаться частью экосистемы молодежной политики и развиваться в ней. Начиная с «Движения первых» в школе и заканчивая «Лидерами России» для уже состоявшихся управленцев. Для каждого проактивного молодого человека в стране найдется возможность реализовать себя.

По словам эксперта, президентская платформа «Россия — страна возможностей», в линейку которой входит конкурс «Большая перемена», аккумулирует более 25 проектов, направленных на выявление и поддержу талантливых и инициативных людей, для которых собственное развитие неразрывно связано с процветанием нашей страны.

«Сегодня у участников таких проектов есть уникальная возможность предлагать конкретные решения, отвечающие вызовам, с которыми сталкивается Россия. Особенно ценно то, что идеи участников „Большой перемены“ действительно воплощаются в жизнь», — заключил Баранов.