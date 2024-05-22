Около аэропорта Перми появилась шуточная надпись «Добро пожаловать в Пензу»

Всех пассажиров, прилетающих в аэропорт Перми, теперь встречает шуточная надпись «Добро пожаловать в Пензу», сообщает РИА Новости .

Местные художники решили так обыграть большое число курьезных историй, в которых жители других регионов РФ, среди них есть артисты и политики, путали города и прилетали не туда, куда нужно.

В реализации идеи приняли участие 11 человек. Они нанесли надпись на асфальт на территории неработающего частного авиамузея, расположенного около воздушной гавани.

«Увидите с самолета, если выберете место слева», — говорится в комментарии под снимком в Instagram*.

В СМИ и открытых источниках можно найти много случаев, когда россияне, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу из-за их созвучных названий. Расстояние между ними составляет свыше 1,1 тыс. км.

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