Мошенники подменяют QR-коды для кражи денег при оплате парковки и кафе

Аферисты наклеивают свои QR-коды поверх настоящих и направляют платежи на подконтрольные сервисы. Об этой схеме рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает NEWS.ru .

Поддельные коды встречаются на парковочных автоматах, столиках в кафе и вендинговых аппаратах. Злоумышленники также распространяют их через мессенджеры и доски объявлений, чтобы выманить данные банковских карт.

«Мошенники полюбили QR-коды. Они клеят стикер с ним поверх настоящего, например на парковочный автомат, столик в кафе или вендинговый аппарат. Вы думаете, что платите за парковку, а отправляете деньги мошеннику. Также злоумышленники присылают свои QR-коды в мессенджерах или на досках объявлений. Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, где вы вводите данные карты. Перед оплатой посмотрите адрес страницы. Всегда сверяйте имя получателя средств на экране после сканирования», — сказал Щербаченко.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал о другой схеме: получив доступ к чужому аккаунту, мошенники представляются родственниками владельца и просят деньги у его знакомых. Для убедительности они изучают историю переписки.

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