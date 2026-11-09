Ведущий Сергей Петыш рассказал о свадьбе за 6 миллионов рублей на 12 гостей
Свадебный ведущий из Крыма Сергей Петыш провел торжество примерно за шесть миллионов рублей. На 12 гостей пришлась команда из 64 человек, сообщает «Крымская газета».
Праздник прошел в итальянском стиле: молодожены били тарелки, выступали оперные певцы. Организаторы подготовили сцену, свет и масштабное оформление с лимонами. Каждому гостю нарисовали персональный портрет.
Петыш проводит 65–80 свадеб в год, преимущественно с мая по октябрь. Его гонорар начинается от 100 тысяч рублей и включает работу диджея. По его оценке, 600–800 тысяч рублей может не хватить на праздник с нарядами, кольцами, декором, фотографом и видеографом.
Среди необычных церемоний ведущий вспомнил свадьбу с гусем Эдуардом: птица донесла кольца на шее до молодоженов. Другая пара познакомилась в полной темноте квест-комнаты. Эту историю обыграли перед первым танцем с помощью проекции двух соединяющихся рук.
Случались и происшествия: четыре-пять лет назад ливень затопил ресторан по колено в конце праздника. На другой свадьбе гость залил ноутбук диджея, но запасной компьютер позволил продолжить вечер.
«Ведущий должен быть искренним», — подчеркнул Петыш. Он считает уважение к гостям важнее искусственной близости.
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