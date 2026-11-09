Ведущий Сергей Петыш рассказал о свадьбе за 6 миллионов рублей на 12 гостей

Свадебный ведущий из Крыма Сергей Петыш провел торжество примерно за шесть миллионов рублей. На 12 гостей пришлась команда из 64 человек, сообщает «Крымская газета» .

Праздник прошел в итальянском стиле: молодожены били тарелки, выступали оперные певцы. Организаторы подготовили сцену, свет и масштабное оформление с лимонами. Каждому гостю нарисовали персональный портрет.

Петыш проводит 65–80 свадеб в год, преимущественно с мая по октябрь. Его гонорар начинается от 100 тысяч рублей и включает работу диджея. По его оценке, 600–800 тысяч рублей может не хватить на праздник с нарядами, кольцами, декором, фотографом и видеографом.

Среди необычных церемоний ведущий вспомнил свадьбу с гусем Эдуардом: птица донесла кольца на шее до молодоженов. Другая пара познакомилась в полной темноте квест-комнаты. Эту историю обыграли перед первым танцем с помощью проекции двух соединяющихся рук.

Случались и происшествия: четыре-пять лет назад ливень затопил ресторан по колено в конце праздника. На другой свадьбе гость залил ноутбук диджея, но запасной компьютер позволил продолжить вечер.

«Ведущий должен быть искренним», — подчеркнул Петыш. Он считает уважение к гостям важнее искусственной близости.

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