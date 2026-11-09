Новосибирцы попросили Путина вмешаться в расселение частного сектора

Жители Октябрьского района Новосибирска записали обращение к Владимиру Путину из-за включения их домов в программу комплексного развития территории. Они просят провести проверки, сообщает Om1 Новосибирск .

Авторы обращения заявили о перебоях с электричеством, газом и водой, а также об угрозах поджогов. По их словам, обращения к чиновникам и правоохранителям не дали необходимого результата.

«Нас пытаются лишить самого ценного — нашей малой Родины, наших домов и нашей земли», — заявили жители в видеообращении.

Мэрия 4 августа 2026 года утвердила проект планировки территории площадью 21 гектар. Компания «Страна Девелопмент» должна до конца 2042 года расселить и снести более 300 частных домов и других строений. Проект предусматривает жилье, дороги, два детсада на 320 и 100 мест и школу на 850 учеников. Историческую водонапорную башню сохранят.

Один из собственников рассчитывает получить около 30 млн рублей. Другая жительница сообщила, что за дом площадью 130 квадратных метров и участок 6,6 сотки ей предложили 15 млн рублей. Она считает сумму недостаточной для покупки равноценного жилья в том же районе.

Om1 Новосибирск запросил у застройщика сведения об оценке недвижимости, компенсациях и возможности их пересмотра. За 30 дней компания не ответила.

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