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Сергач откроет первый в Нижегородской области памятник Габдулле Тукаю

Первый в Нижегородской области памятник Габдулле Тукаю откроют 13 ноября в Сергаче. Событие приурочили к 140-летию со дня рождения поэта, сообщает ИА «Время Н» .

О предстоящей церемонии сообщила Региональная национально-культурная автономия татар. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил бюст Нижегородской области. Сертификат на его установку вручили в этом году на XIV Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел (12+) в Казани. Возрастное ограничение церемонии открытия — 0+.

Бюст создала скульптор из Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Винера Абдуллина. Ее семейные корни связаны с татарским селом Семеновка Нижегородской области. Архитектурный проект разработал Никита Тимонин.

Мемориал создают по инициативе региональной автономии татар и местной автономии Сергачского муниципального округа. Благотворители поддерживают установку памятника, создание мемориальной стелы и благоустройство территории.

Татары — второй по численности народ региона после русских. В шести муниципальных округах расположены 34 татарских села. Сергач исторически служит торговым, транспортным и общественным центром для татарских поселений юго-востока области.

Габдулла Тукай (1886–1913) — поэт, публицист, переводчик и один из основоположников современного татарского литературного языка.

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