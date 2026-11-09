Десять предприятий Подмосковья начали бизнес-миссию в Шанхае

Предприятия малого и среднего бизнеса Московской области 9 ноября начали двухдневную бизнес-миссию в Шанхае. Участники обсудят с потенциальными китайскими партнерами экспортные поставки и совместные проекты, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Бизнес-миссию организовал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Для каждого из десяти участников заранее подобрали партнеров с учетом продукции и задач бизнеса, проанализировали интерес китайских компаний к сотрудничеству.

В делегацию вошли: — «РОБИОС» из Серпухова — производитель БАДов на основе дигидрокверцетина и арабиногалактана; — «Агроторг» из Ивантеевки — производитель зерновых, льна, сои, рапса и кукурузы; — «ПК ТРАСТ» из Клина — производитель пряников; — «Фабрика зернового хлеба» из Дзержинского — производитель хлеба, выпечки, функционального питания, тофу и соевых продуктов; — «АДЕЛЬДАН» из Павловского Посада — производитель варенья, джемов и кетчупа; — «ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО» из Солнечногорска — производитель мороженого и сорбетов на фермерском молоке; — индивидуальный предприниматель Ролдугин И. А. из Сергиева Посада — производитель натурального укрывного масла для древесины; — «РОСТ» из Жуковского — производитель вентиляторов для аппаратов воздушного охлаждения газа и нефтехимии; — «СПВ» из Серпухова — производитель питьевых фонтанов и изделий из нержавеющей стали; — «ОБОРОНА» из Одинцова — производитель средств для борьбы с насекомыми и вредителями.

Информация о мероприятиях для экспортеров размещена в разделе «Мероприятия» на сайте фонда: https://exportmo.ru/events. Даты необходимо уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Меры поддержки подмосковных экспортеров представлены на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Предпринимателям помогают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.