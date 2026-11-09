Нижегородцам рассказали, как снизить риск диабета 2-го типа

Специалисты рекомендуют не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю и силовые упражнения не менее двух дней в неделю. Снижение избыточной массы тела на 5−7% уменьшает риск диабета.

В рацион стоит включать овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, фрукты и полноценные источники белка, ограничивать сладкие напитки, соки и продукты с избытком добавленного сахара. Полностью отказываться от углеводов не нужно.

«При обоих типах заболевания повышается уровень глюкозы в крови, однако механизмы его развития принципиально различаются. В норме инсулин помогает глюкозе поступать в клетки и использоваться как источник энергии; при диабете этот процесс нарушается», — рассказала главный внештатный эндокринолог минздрава Нижегородской области Наталья Подпругина.

Диабет 1-го типа не связан с избытком сладкого: диета и физическая активность пока не позволяют его предотвратить. Оба типа могут возникнуть в разном возрасте.

Хорошее самочувствие не исключает предиабет или диабет 2-го типа. При факторах риска важно проверять глюкозу по назначению врача. Сильная жажда, частое мочеиспускание и необъяснимая потеря веса требуют немедленного обращения к врачу.

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