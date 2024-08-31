Около 500 тыс руб собрали на лечение таксисту, избитому дагестанцем в Люберцах

Неравнодушные россияне открыли сбор и уже собрали около 500 тыс. рублей на лечение водителя такси, которого избил дагестанец в подмосковных Люберцах, сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана» .

Ранее стало известно, что агрессивный пассажир такси отказался оплачивать 1800 рублей за проезд из Долгопрудного в Люберцы, а затем нанес водителю жесткий удар по лицу. У пострадавшего хлынула кровь, такси врезалось в припаркованные машины.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мужчину. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 1, ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Позднее выяснилось, что это не единственная жертва неадекватного пассажира, который не любит оплачивать проезд в такси. Уроженец Дагестана снимал с друзьями квартиру в Люберцах у парня из детского дома и 4 месяца не платил за аренду.