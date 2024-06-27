Около 10 тыс получивших гражданство РФ мигрантов направили в зону спецоперации

В зону российской спецоперации было направлено порядка 10 тыс. мигрантов, которые получили гражданство страны, сообщает ТАСС .

Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что на учет поставили более 30 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство.

«Уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — добавил Бастрыкин.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил РИАМО, что массовый переток трудовых мигрантов из сферы строительства и промышленности на сезонные работы в стране может спровоцировать усиление дефицита кадров в указанных отраслях.