Около 10 тыс получивших гражданство РФ мигрантов направили в зону спецоперации
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В зону российской спецоперации было направлено порядка 10 тыс. мигрантов, которые получили гражданство страны, сообщает ТАСС.
Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что на учет поставили более 30 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство.
«Уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — добавил Бастрыкин.
Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил РИАМО, что массовый переток трудовых мигрантов из сферы строительства и промышленности на сезонные работы в стране может спровоцировать усиление дефицита кадров в указанных отраслях.