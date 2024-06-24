«Мигрант Сервис»: переток мигрантов на сезонные работы грозит дефицитом кадров

Массовый переток трудовых мигрантов из сферы строительства и промышленности на сезонные работы в России может спровоцировать обострение дефицита кадров в перечисленных отраслях, сообщил РИАМО эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

В связи с этим он рекомендует предприятиям принимать соответствующие меры по удержанию линейного персонала из числа мигрантов: регулярно платить зарплату, помогать в легализации, предоставлять жилье и способствовать регистрации на новом месте жительства.

«Сегодня работодатели вынуждены обращать особое внимание на статус мигранта и помогать им с легализацией и проживанием. Компании, которые справляются с этими вызовами лучше всего, эффективнее привлекают сотрудников», — подчеркнул Кладов.

Он отметил, что в среднем на сезонных работах в России ежегодно трудятся около 500 тыс. трудовых мигрантов, а этот вид деятельности всегда подчиняется сезонным факторам. Весной и осенью мигрантов в страну традиционно приезжает больше, но не всегда они идут работать на стройку или на завод, так как на сезонных работах, например, на сборах клубники платят больше.

«При этом приток трудовых мигрантов в РФ сейчас идет на спад в соответствии с ежегодными тенденциями. Что же касается перетока мигрантов между отраслями, в том числе на сезонные работы, в 2024 году, то основным его стимулом является заработная плата: они хотят зарабатывать от 1 тыс. долларов и больше», — заключил Кладов.