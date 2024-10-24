Около 10 тыс детей поучаствовали в мастер-классах на рыбных рынках Москвы

Около 1,2 тыс. кулинарных мастер-классов организовали на рыбных рынках «Москва — на волне». В них поучаствовали примерно 10 тыс. детей, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На мастер-классах участники варили каши, первые блюда. Также они создавали мучное — пирожки с печенью трески, и сладости — блины с начинками. Были и более сложные в приготовлении блюда.

В Косино-Ухтомском районе площадку запустили в ноябре 2023 года. В Митине площадка открылась в минувшем сентябре.

Мастер-классы весьма популярны у юных поваров. Программа занятий создается профессионалами с учетом возраста посетителей.

Чтобы успешно приготовить блюдо на мастер-классе, не нужно иметь особых кулинарных навыков и специальных ингредиентов. Поэтому повторить такое блюдо получится и дома самостоятельно.

Например, во время Масленицы юные повара пекли блины с начинкой из рыбы. Во время китайского Нового года готовили около 20 национальных блюд Азии. Участники мастер-классов делали спринг-роллы с креветками, салаты с морепродуктами, вонтоны и др.

Еще мастер-классы для юных поваров проводят в рамках крупных столичных мероприятий. Так, во время фестиваля «Времена и эпохи» ребята готовили полбу с мидиями, рецепт которой был указан в книге Петра I. Также они делали рыбный паштет с хрустящим хлебом. Рецепт его приготовления придумали еще в XVIII веке.

Только на организации кулинарных мастер-классов рынки не останавливаются. Там также проводят сражения между шеф-поварами. Еще выступают авторы песен, делают театрализованные постановки.