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ПВР для эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей открыли во Владимире

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в городе создан ПВР.

«Кто хочет, едет туда, кто хочет — к друзьям и родственникам», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что в пригороде из-за атаки БПЛА противника возник пожар, отключены две подстанции — без света остались 5 тыс. жителей. Позже электроснабжение восстановили на 80%, тепло- и водоснабжение — на 100%. Специалисты продолжают работу.

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