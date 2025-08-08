Ограничения сняли на КПП «Псоу» на границе Абхазии с Россией

Временные ограничения сняли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Псоу» на границе Абхазии с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на Службе государственной безопасности республики.

В «Росгранстрой» отметили, что также было возобновлено автомобильное движение на пункте пропуска «Адлер» на границе с Абхазией.

В пятницу днем из-за угрозы атаки украинских беспилотников был закрыт пункт пропуска «Псоу» на абхазско-украинской границе. Такое решение приняли абхазская и российская сторона.

Кроме того, на фоне атаки дронов ВСУ на Сочи временно не работал автомобильный пункт пропуска «Адлер». В связи с закрытием пункта пропуска произошел коллапс с пробкой из сотен автомобилей.