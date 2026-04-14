Оглашен приговор выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину

Михаила Пичугина, который выжил в Охотском море после двухмесячного дрейфа, приговорили к трем годам принудительных работ и штрафу 40 тыс. рублей, сообщает «112» .

Прокурор на суде запрашивал для мужчины три года колонии-поселения. Пичугин частично признал вину по статьям о подделке документов и нарушении правил эксплуатации морского транспорта.

Сначала дело выжившего в Охотском море рассматривали в Николаевске-на-Амуре, но позднее по просьбе его матери перевели в Улан-Удэ, где живет семья обвиняемого.

Трагедия в Охотском море произошла в 2024 году. В августе Пичугин, его брат и 15-летний племянник отплыли на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае, после чего пропали. Спустя 2 месяца лодку обнаружили дрейфующей, на борту был Михаил Пичугин и его погибшие родственники. На суде он частично признал вину.

