Опубликовано видео с лодкой выжившего в Охотском море Пичугина и его семьей

В Сети появилось уникальное видео, запечатлевшее момент отправления в плавание катера Михаила Пичугина с побережья Камчатки, на борту которого также находились его брат и племянник. Члены семьи Пичугина в дальнейшем погибли, а сам мужчина чудом выжил, сообщает газета «Известия» .

На опубликованных кадрах видно, как лодка отходит от берега. Рядом с судном Пичугина и его семьи проходили и другие катера. Автор ролика показывал в том числе пейзажи, вид на которые открывался с борта.

В настоящее время следственные органы закончили проверку по делу выжившего в Охотском море Пичугина. Ему предъявляют обвинения в применении поддельных бумаг, а также в несоблюдении норм безопасного управления морским транспортом.

14 октября 2024 года возле западных берегов Камчатки рыболовы наткнулись на дрейфующую лодку. Данное судно исчезло еще в начале августа. Спасатели осмотрели лодку и обнаружили на борту Михаила Пичугина — он остался жив. Также там находились погибшие — его брат и несовершеннолетний племянник.

В начале 2025 года Пичугин дал признательные показания, что отплыл дальше установленной законом трехкилометровой прибрежной зоны, где в итоге погибли члены его семьи. Плавательное средство дрейфовало 67 суток в открытом море. Брат и племянник Пичугина умерли из-за истощения.

