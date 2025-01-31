Выжившему на лодке в Охотском море Пичугину предъявили обвинение

Михаилу Пичугину, который выжил на лодке в Охотском море, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Его могут посадить в тюрьму на срок до семи лет, сообщает SHOT .

Сотрудники правоохранительных органов считают, что Пичугин отправился в поездку с неисправным подвесным лодочным мотором. Также плаванье проходило по небезопасному маршруту.

На лодке Пичугин плыл с двумя пассажирами в зоне, где было запрещено находиться. Во время путешествия у мужчины перестала работать система охлаждения, из-за чего вышел из строя мотор. После этого вместе с братом и племянником они были вынуждены дрейфовать.

Пичугину назначили подписку о невыезде.

4 августа 2024 года Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племянник отправились в путешествие к Шантарским островам в Охотском море. Они плыли от села Москальво до мыса Перовского через Сахалинский пролив.

Почти сразу лодку унесло в открытое море — был шторм, а мотор сломался. Плавательное средство дрейфовало 67 суток. Брат и племянник Пичугина умерли из-за истощения. Михаилу удалось выжить. Он был найден моряками.

Ранее Пичугин проходил по делу в качестве свидетеля.