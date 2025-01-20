Выжившему в Охотском море Пичугину грозит до 7 лет тюрьмы

Михаила Пичугина, выжившего при двухмесячном дрейфе на лодке в Охотском море, могут посадить в тюрьму на срок до 7 лет за гибель брата и племянника, сообщает Mash .

Мужчина проходил по данному делу в качестве свидетеля. В конце декабря его статус поменяли на подозреваемого по ч. 3 ст. 263. Тогда же Пичугина вызвали на допрос.

Михаил дал показания и ознакомился с экспертизами. В рамках уголовного дела проводятся следственные проверки. Судебное заседание еще не было назначено.

4 августа Михаил, его брат и 15-летний племянник начали плыть на катамаране к Шантарским островам. Они двигались от Москальво до мыса Перовского через Сахалинский пролив.

Практически сразу судно унесло в открытое море из-за шторма и сломавшегося мотора. Лодка дрейфовала 67 дней. Брат и племянник Пичугина погибли от истощения, сам Михаил чудом выжил. Его случайно нашли моряки.

Ранее стало известно, что Пичугин не имел права отплывать на своей лодке далеко от берега. Район плавания для судна от берега составляет не более 2,7 морской мили, или 5 км.