Дрейфовавший в море 2 месяца не имел права отплывать на своей лодке далеко от берега

Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега

Надувная лодка «Байкат 470», на которой россиянин Михаил Пичугин хотел преодолеть переход в 150 км, не предназначена для подобного туристического маршрута, сообщает ТАСС .

Путешествие Михаила, его брата Сергея с сыном Ильей началось 4 августа в Улан-Удэ. Они отправились от Москальва до мыса Перовского через Сахалинский пролив. Практически сразу у лодки сломался мотор, поэтому семью унесло в открытое море. Они начали опустошать запасы еды. 18 сентября от голода и обезвоживания умер подросток. Через 10 дней после этого скончался его отец. А выживший 67 дней дрейфовал на катамаране. Его спасли 14 октября.

Как рассказали в оперативных службах, маломерное судно, принадлежащее выжившему Пичугину, подлежит техосвидетельствованию. Мужчина провел его 30 июля, есть акт. В документе указана установленная категория сложности плавания — это категория сложности 4, разряд 4. Поэтому район плавания для судна от берега составляет не более 2,7 морской мили, или 5 км.

Собеседник объяснил, что Пичугин не имел права как владелец лодки, прошедшей освидетельствование, планировать и проводить многокилометровое путешествие от берега.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Выжившему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. При этом дело возбуждено по факту трагедии, а не в отношении виновного.