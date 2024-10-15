Выжившему на лодке в Охотском море Пичугину может грозить тюремный срок

В ближайшее время прокуратура и следователи будут выяснять, были ли на лодке, которая дрейфовала в Охотском море 67 дней, средства для информирования о ЧП, и если подтвердится информация, что их не было, выжившему Михаилу Пичугину будет грозить тюремный срок, сообщает SHOT .

В частности, при выходе в море на судне в обязательном порядке должна быть рация, красная ракета, спасательные жилеты и другие средства информирования о ЧП. Следствию предстоит выяснить, была ли лодка Пичугина и двух его погибших родственников оборудована всем необходимым. Если нет, то мужчине может грозить срок до семи лет лишения свободы.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время выживший Михаил Пичугин находится в отделении реанимации Магаданской областной больницы. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациента.

Ранее сообщалось, что вместе с Пичугиным в открытое море вышел его брат со своим 15-летним сыном. Позднее подросток и мужчина скончались друг за другом от голода. Как третьему мужчине удалось выжить, рассказываем в большом материале РИАМО.